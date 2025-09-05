Президент Володимир Зеленський після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський поговорив із Рютте

– Говорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО, – зазначив він.

Зеленський зазначив, що Україна й надалі координує свої дії заради реальної дипломатії, наголосивши, що Путін робить вигляд, ніби йому не потрібен мир і домовленості, проте тиск світу може сформувати інтерес Росії закінчити війну.

Зараз дивляться

Президент також подякував усім, хто допомагає.

У серпні Рютте заявляв, що над концепцією гарантій безпеки для України працює велика група з 30 держав, серед яких не лише європейські союзники, а й партнери з інших регіонів світу, зокрема Австралія та Японія.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.