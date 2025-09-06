В последнее время агенты партизанского движения Атеш наблюдают завоз врагом боеприпасов на запорожское направление.

Об этом говорится в сообщении Атеш.

Россияне везут БК на запорожское направление

По мнению партизан, активная доставка боеприпасов может свидетельствовать о том, что оккупационная армия готовит новое наступление на запорожском направлении.

В районе села Урзуф Донецкой области (46.9221310, 37.1135310) фиксируется перевозка врагом боекомплекта.

— Наши наблюдатели отмечают, что ежедневно фиксируются колонны с боеприпасами, которые движутся по одним и тем же маршрутам. Одновременно увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозке снарядов и ракет, — отмечают агенты Атеш.

Кроме того, удалось установить новые точки разгрузки, что может свидетельствовать о создании временных складов в прифронтовой зоне.

Агенты Атеш в режиме реального времени передают информацию Силам обороны Украины. Это позволяет наносить точные удары по складам и маршрутам снабжения.

— Урзуф — лишь один из множества населенных пунктов, где Атеш ведет системную разведывательную работу. Наши агенты ежедневно отслеживают перемещение колонн и поставки по всему Запорожскому направлению, — подытожили партизаны.

Ранее сообщалось, что агенты Атеш из состава 24 мотострелкового полка ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили свой транспорт, чтобы не выходить на позиции.

Фото: Атеш

