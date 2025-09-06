Останнім часом агенти партизанського руху Атеш спостерігають завезення ворогом боєприпасів на запорізький напрямок.

Про це йдеться у повідомленні Атеш.

Росіяни везуть БК на запорізький напрямок

На думку партизанів, активне завезення боєприпасів може свідчити про те, що окупаційна армія може готувати новий наступ на запорізькому напрямку.

У районі села Урзуф Донецької області (46.9221310, 37.1135310) фіксується перевезення ворогом боєкомплекту.

— Наші спостерігачі відзначають, щодня фіксуються колони з боєприпасами, які рухаються одними й тим ж маршрутами. Одночасно збільшилася кількість транспортних засобів, залучених у підвезенні снарядів та ракет, — зазначають агенти Атеш.

Крім того, вдалося встановити нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні.

Агенти Атеш в режимі реального часу передають інформацію Силам оборони України. Це дозволяє завдавати точні удари по складах і маршрутах постачання.

— Урзуф — лише один з безлічі населених пунктів, де Атеш веде системну розвідувальну роботу. Наші агенти щодня відстежують переміщення колон і постачання на всьому Запорізькому напрямку, — підсумували партизани.

