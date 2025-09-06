Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Евросоюза по новой евроколее.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

УЗ открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода по новой евроколее

С 12 сентября 2025 года прямые поезда из Ужгорода будут курсировать в Братиславу (Словакия), Вену (Австрия) и Будапешт (Венгрия). Продажа билетов открылась 5 сентября.

Сейчас смотрят

Расписание движения поездов:

№961/618 Ужгород — Братислава. Отправление из Ужгорода в 08:09, прибытие в Братиславу в 18:33. Поезд №617/964 Братислава — Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород в 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Вена. Отправление из Ужгорода в 08:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена — Будапешт — Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибудет в Будапешт в 13:19 и в Ужгород — в 22:35.

Приобрести билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

С введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними рейсами, в частности ночными.

Таким образом, пассажиры смогут выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и сразу продолжить путешествие европейским поездом без пересадок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.