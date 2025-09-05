Последние испытания дальнобойного оружия имели успех, далее начнется производство — Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что последние испытания Украиной дальнобойного вооружения были положительными, и дальше — начало производства.
Зеленский о дальнобойном оружии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой рассказал, что дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано и испытано.
– Испытания были положительными. Какая-то информация у вас есть, какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами. Пока финансов не хватает, но мы над этим работаем, – сказал президент Украины.
Он отметил, что дальнобойное оружие – это точно гарантия безопасности для Украины, и сейчас активно развивается совместное производство с партнерами.
– Первая такая линия запускается в Дании, и такие линии будут открываться в других странах Европы, – добавил президент Украины.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что дальнобойная крылатая ракета Фламинго стала большим успехом украинской ракетной программы. Также известно, что уже начато серийное производство этого оружия.