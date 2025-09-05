Президент Владимир Зеленский рассказал, что последние испытания Украиной дальнобойного вооружения были положительными, и дальше — начало производства.

Зеленский о дальнобойном оружии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой рассказал, что дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано и испытано.

– Испытания были положительными. Какая-то информация у вас есть, какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами. Пока финансов не хватает, но мы над этим работаем, – сказал президент Украины.

Он отметил, что дальнобойное оружие – это точно гарантия безопасности для Украины, и сейчас активно развивается совместное производство с партнерами.

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– Первая такая линия запускается в Дании, и такие линии будут открываться в других странах Европы, – добавил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что дальнобойная крылатая ракета Фламинго стала большим успехом украинской ракетной программы. Также известно, что уже начато серийное производство этого оружия.

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