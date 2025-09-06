За час війни Україна вийшла на показник частки озброєнь власного виробництва у 60%, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про українське виробництво зброї

У вечірньому відеозверненні голова держави зазначив, що за час війни Україні вдалося вийти на високий показник у виробництві зброї.

– За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 % зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей, – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе.

До того ж, президент озвучив цілі, яких треба досягти, зокрема виробництво в Україні та разом з Україною різних типів систем протиповітряної оборони. Голова держави назвав це викликом і зауважив, що до цього треба прийти.

За словами Зеленського, Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі.

