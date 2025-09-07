Возобновлено автомобильное движение по мосту через Днепр в Кременчуге, которое было повреждено в результате российской атаки.

В Кременчуге после атаки РФ возобновили движение по мосту для авто

В результате атаки РФ ночью 7 сентября был поврежден мост через реку Днепр. В настоящее время движение для автомобилей возобновлено, однако для поездов мост еще остается закрытым.

То, что автомобильный транспорт может двигаться по мосту стало возможным благодаря быстрой организации восстановительных работ.

— Вместе с тем чтобы обеспечить железнодорожное сообщение для жителей и гостей города, между вокзалом Кременчуга и станцией Крюков-на-Днепре курсируют автобусы, — сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

За дополнительной информацией можно звонить на горячую линию Укрзализныци: 0 800 50 3111 (звонки бесплатные).

Напомним, что во время массированной комбинированной атаки по Украине взрывы прогремели и в Кременчуге. В городе был поврежден мост через Днепр – движение им было перекрыто как для автотранспорта, так и для поездов.

