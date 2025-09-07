Відновлено автомобільний рух мостом через Дніпро у Кременчуці, який було пошкоджено внаслідок російської атаки.

У Кременчуці після атаки РФ відновили рух мостом для авто

Внаслідок атаки РФ вночі 7 вересня було пошкоджено міст через річку Дніпро. Наразі рух для автомобілів відновлено, однак для потягів міст ще залишається закритим.

Те, що автомобільний транспорт може рухатися мостом стало можливим завдяки швидкій організації відновлювальних робіт.

Зараз дивляться

– Разом з тим, щоб забезпечити залізничне сполучення для мешканців та гостей міста, між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси, – повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За додатковою інформацією можна дзвонити на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 50 3111 (дзвінки безкоштовні).

Нагадаємо, що під час масованої комбінованої атаки по Україні вибухи пролунали і у Кременчуці. У місті було пошкоджено міст через Дніпро – рух ним був перекритий, як для автотранспорту, так і для потягів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.