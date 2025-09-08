Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ звільнили село Зарічне на Донеччині – Генштаб
Бійці полку Скеля звільнили село Зарічне, що входить до складу Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області, від російських окупантів, взявши населений пункт під повний контроль.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Звільнення Зарічного на Донеччині
– Силами 425 окремого штурмового полку Скеля повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині, – мовиться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
