Бійці полку Скеля звільнили село Зарічне, що входить до складу Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області, від російських окупантів, взявши населений пункт під повний контроль.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Звільнення Зарічного на Донеччині

– Силами 425 окремого штурмового полку Скеля повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині, – мовиться у повідомленні.

Зараз дивляться

Доповнюється…

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.