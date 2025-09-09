В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупации 14-летнюю девочку, которая более 3,5 лет была разлучена с мамой.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Возвращение из оккупации 14-летней девочки: что известно

По его словам, перед полномасштабным вторжением РФ мама уехала на работу в Киев, а дочь осталась с дедушкой в родном городке, который уже в первые дни войны оккупировали россияне.

Сейчас смотрят

— Все это время ребенок жил под постоянным давлением и страхом: в школе заставляли славить Россию и повторять пропагандистские нарративы, а дедушке неоднократно угрожали забрать внучку в интернат, если он попытается отправить ее к матери, — рассказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось спасти девочку, теперь она с мамой и получает необходимую помощь.

Неделю назад домой вернули еще одну группу украинских детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, которых удерживали на временно оккупированных территориях и в России.

Фото: Андрій Єрмак

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.