В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA домой вернули еще одну группу украинских детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Годами жили под давлением: что известно об освобожденных из ВОТ и РФ

По данным Офиса Омбудсмена Украины, домой из ВОТ вернули группу детей от 3-х месяцев до 18 лет.

Оккупационные власти заставляли их посещать российские школы, унижали и угрожали родителям.

Среди спасенных — мать с двумя сыновьями, которых россияне депортировали и отобрали украинские документы. Семья осталась без денег, одежды и еды.

Дважды украинцы пытались самостоятельно вернуться домой, и это удалось только с третьей попытки.

Кроме того, успешно организовали выезд ребенка с инвалидностью, который проживал на ВОТ вместе с родственниками. Мальчик нуждается в неотложном лечении и постоянном уходе. Теперь о нем будет заботиться мама, с которой они были разлучены.

— Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой, — подчеркнул Ермак.

Несмотря на системное давление со стороны оккупационных властей, Украина продолжает бороться за каждого своего гражданина.

Напомним, что в июле в Украину вернули группу детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях.

