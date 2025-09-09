У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути із окупації 14-річну дівчину, яка понад 3,5 роки була розлучена з мамою.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Повернення із окупації 14-річної дівчини: що відомо

За його словами, перед повномасштабним вторгненням РФ мама виїхала на роботу до Києва, а донька залишилася з дідусем у рідному містечку, яке вже у перші дні війни окупували росіяни.

– Весь цей час дитина жила під постійним тиском та страхом: у школі змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері, – розповів Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося врятувати дівчину, тепер вона з мамою і отримує необхідну допомогу.

Тиждень тому додому повернули ще одну групу українських дітей віком від 3 місяців до 18 років, яких утримували на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Фото: Андрій Єрмак

