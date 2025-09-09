Під час Рамштайну особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль, саме засідання пройде в онлайн-форматі.

Засідання Рамштайну пройде онлайн

Контактна групи з оборони України у форматі Рамштайн збереться у вівторок, 9 вересня в онлайн-форматі. На засіданні особисто будуть присутні Гілі, Пісторіус, Рютте та Шмигаль, повідомили у Міністерстві оборони Британії.

– Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністр Джон Гілі, міністр Борис Пісторіус, міністр Денис Шмигаль та генеральний секретар НАТО Марк Рютте будуть присутні особисто, – розповів співрозмовник ЄвроПравди.

Він зазначив, що початок засідання Рамштайну у Лондоні запланований на 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, що це буде вже 30 Рамштайн, минуле засідання відбулось 21 липня в онлайн-форматі. До нього долучилося 52 держави та організації й пролунали важливі заяви щодо підтримки України.

Про військову допомогу оголосили Німеччина (200 тис. снарядів для зенітних установок Gepard), Канада ($20 млн на обслуговування українських танків), Нідерланди (€200 млн на дрони-перехоплювачі та ще €125 млн – на обслуговування літаків F-16) тощо.

