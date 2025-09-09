Засідання Рамштайн у Лондоні: хто буде присутній та коли початок
Під час Рамштайну особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль, саме засідання пройде в онлайн-форматі.
Засідання Рамштайну пройде онлайн
Він зазначив, що початок засідання Рамштайну у Лондоні запланований на 17:15 за київським часом.
Нагадаємо, що це буде вже 30 Рамштайн, минуле засідання відбулось 21 липня в онлайн-форматі. До нього долучилося 52 держави та організації й пролунали важливі заяви щодо підтримки України.
Про військову допомогу оголосили Німеччина (200 тис. снарядів для зенітних установок Gepard), Канада ($20 млн на обслуговування українських танків), Нідерланди (€200 млн на дрони-перехоплювачі та ще €125 млн – на обслуговування літаків F-16) тощо.