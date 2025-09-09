Украина получит из Германии новейшие зенитные установки Skyranger.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Системы Skyranger для Украины от Германии

Зенитная система Skyranger представляет собой дистанционно управляемый модуль с пушкой калибра 30 или 35 мм, которую могут устанавливать на колесные платформы или тяжелые гусеничные шасси, такие как танки Leopard 2 или Frankenstein, что позволяет ей двигаться вместе с другой бронетехникой.

– Каждая из этих систем может охватывать площадь 4×4 км, создавая полную беспроводную зону, – отметил глава ЦПД.

Напомним, что системы Skyranger предназначены для обнаружения и уничтожения воздушных целей, в частности БпЛА, вертолетов, самолетов и даже крылатых ракет.

Skyranger имеет радар с полным обзором на 360 градусов и современные сенсоры, способные в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать цели.

Это обеспечивает дополнительный уровень защиты от сложных воздушных угроз.

В частности, речь идет о массированных запусках Россией ударных беспилотников и артиллерийских снарядов, которые определяют ситуацию в бою.

Фото: Андрей Коваленко

