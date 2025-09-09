Україна отримає з Німеччини новітні зенітні установки Skyranger.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Системи Skyranger для України від Німеччини

Зенітна система Skyranger є дистанційно керованим модулем з гарматою калібру 30 або 35 мм, яку можуть встановлювати на колісні платформи або важкі гусеничні шасі, як-от танки Leopard 2 чи Frankenstein, що дозволяє їй рухатися разом з іншою бронетехнікою.

– Кожна з цих систем може охоплювати площу 4×4 км, створюючи повну бездронову зону, – зазначив очільник ЦПД.

Нагадаємо, що системи Skyranger призначені для виявлення та знищення повітряних цілей, зокрема БпЛА, гелікоптерів, літаків і навіть крилатих ракет.

Skyranger має радар із повним оглядом на 360 градусів та сучасні сенсори, здатні в автоматичному режимі виявляти, супроводжувати та уражати цілі.

Це забезпечує додатковий рівень захисту від складних повітряних загроз.

Зокрема, йдеться про масовані запуски Росією ударних безпілотників та артилерійських снарядів, які визначають ситуацію в бою.

Фото: Андрій Коваленко

