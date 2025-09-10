Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии беспилотникам. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 10 сентября, комментируя движение российских дронов в воздушном пространстве Польши.

Зеленский о дронах РФ в Польше

— С первого часа ночи наши военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей. Это движение — не случайность или ошибка, а целенаправленное, — считает президент.

По его словам, россияне привлекли для входа в воздушное пространство Польши территорию Украины и Беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, а со стороны Украины войска РФ завели менее половины от общего количества.

По мнению Зеленского, это была просчитанная российская активность. Украинская сторона видит, какая ситуация в итоге и как сложно было с этим справиться.

Президент рассказал, что Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов, считает Зеленский.

Только совместные европейские силы могут дать защиту, убежден глава государства. По его словам, Украина готова помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

— К сожалению, на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, — реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают, — подчеркнул он.

По словам президента, россияне фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и чего пока не могут.

На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения — это может быть частью, так сказать, плана учений, предположил Зеленский.

В то же время Украина видит российскую кампанию дезинформации против Польши и Украины.

— Мы видим, как россияне пытаются унизить Польшу. Важно, чтобы все же было построено сильное противодействие — так, как нужно. Украина предлагает скоординированно, продуманно, совместно защищать воздушное пространство. Мы представили партнерам, как это сделать, — сказал президент.

По его мнению, детали понятны, как не дать расширяться войне и остановить российские шаги по эскалации. Объединенных сил для этого абсолютно достаточно, убежден глава государства.

Президент поблагодарил каждого лидера, кто поддержал Польшу и Украину, кто понимает, какая угроза странам на восточном фланге, что именно дроны сейчас Россия делает основным орудием для убийств и дестабилизации.

Зеленский о ракетных угрозах

Однако ракетная угроза не уменьшается. Россия продолжает развивать свою военную промышленность, заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины говорил обо всем этом с лидерами Европы, в частности с премьер-министром Польши Туском, премьер-министром Великобритании Стармером, главой правительства Италии Мелони, генеральным секретарем НАТО Рютте.

По его мнению, важно и в дальнейшем координировать свои действия. Они договорились, что военные, представители министерств обороны Украины и Польши в ближайшее время встретятся.

Владимир Зеленский поручил украинским военным представить весь имеющийся опыт противодействия дронам.

