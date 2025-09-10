Ночью 10 сентября во время массированной комбинированной атаки России на Украину по меньшей мере 19 дронов вошли в воздушное пространство Польши. Часть дронов залетела с территории Беларуси. Для защиты Польша подняла истребители F-16, F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолет дозаправки.

Предварительно известно, что удалось сбить четыре дрона.

Из-за инцидента НАТО по просьбе Варшавы активировало статью 4 Договора. На фоне российской атаки беспилотниками президенты США и Польши Дональд Трамп и Кароль Навроцкий проведут сегодня переговоры.

Сейчас смотрят

Кремль отказывается комментировать событие и подчеркивает, что этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны России. А Минобороны РФ заявило, что якобы не планировало атаковать объекты на территории Польши.

Последствия атаки на Польшу

Из-за атаки приостановили работу четыре аэропорта — в Жешуве, Люблине и два в Варшаве. Известно, что Жешув — главный логистический центр, через который Запад передает нам помощь.

Известно, что обломки российского БПЛА упали на жилой дом в селе Вирики Воля Люблинского воеводства, там повреждены крыша и автомобиль. В то же время староста Влодавского уезда Мариуш Занько заявил, что пока не ясно, упал ли на дом дрон или его обломки.

Депутат от партии PiS Дариуш Стефанюк написал в Facebook, что российский дрон упал в поле возле села Чоснувка Бильского повета Люблинского воеводства.

Реакция Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что созовет Совет нацбезопасности после того, как получит от Генштаба полную информацию об атаке.

Премьер-министр Дональд Туск считает, что пересечение российскими дронами границы Польши показывает, что его страна все ближе к вооруженному конфликту со времен Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал беспрецедентной атаку российских дронов на Польшу и отвергает версию о технической неисправности, которая могла вызвать вторжение беспилотников.

По словам Сикорского, в польский МИД сегодня вызвали временного поверенного России, но тот отказался признать, что дроны были российскими.

— Российские беспилотники ранее и крылатые ракеты уже вторгались в польское воздушное пространство. Одна из ракет во время войны упала в 10 км от моего дома. Когда это делает один или два беспилотника, можно предположить техническую неисправность. Но было 19 нарушений, и просто невозможно представить, что это была случайность, — сказал Сикорский.

Известно, что жертв и раненых в результате российской атаки нет. Польские правоохранители продолжают поиск обломков дронов.

Реакция НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в отражении атаки участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты AWACS, многоцелевой самолет-заправщик НАТО и немецкие комплексы Patriot.

Марк Рютте назвал российскую атаку безрассудной и указал, что НАТО нуждается в усилении своей обороны, а также будет увеличивать поддержку Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хилли заявил, что вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши Путин достиг нового уровня враждебности к Европе.

— Мы стали свидетелями серьезного нарушения воздушного пространства Польши на восточной границе НАТО, что аэропорт Варшавы пришлось закрыть. Самолеты НАТО сбили российские беспилотники в рамках первой оборонной операции такого рода с момента начала полномасштабного вторжения Путина в Украину, — сказал Хилли.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер отреагировал на ночное вторжение российских беспилотников в Польшу, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус уверен, что российские БПЛА целенаправленно летели курсом на Польшу.

– Нет абсолютно никаких оснований считать, что это была ошибка в коррекции курса или что-то подобное. У них не было необходимости лететь по этому маршруту, чтобы добраться до Украины, – заявил Писториус в немецком парламенте.

Канадский премьер-министр Марк Карни отметил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было безрассудным и эскалационным.

Министр обороны Италии и заместители министров Италии и Франции также выразили свою солидарность с Польшей.

Что говорят эксперты

Дипломат, бывший посол в США и Франции Олег Шамшур считает, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши — это спланированная и наглая акция, на которую нужно реагировать. По его словам, это путинская стратегия — провоцировать и смотреть на реакцию, тем самым определяя границы своего поведения.

Теперь главный вопрос, почувствует ли Путин решимость Польши и НАТО жестко реагировать на этот акт агрессии. Этот же вопрос и к президенту США Дональду Трампу, ведь пока не было его реакции.

Олег Шамшур теперь хотел бы видеть реальное закрытие неба над Украиной в рамках обороны Европы.

По мнению дипломата, у НАТО есть все основания, чтобы задействовать статью 5 Договора. Однако все будет зависеть от общего решения стран Блока, и решающее слово здесь имеют США.

Дипломат напомнил, что Украина с 2014 года предупреждала Европу об угрозе со стороны России, однако в ЕС и НАТО к этим словам относились довольно скептически. Теперь Украина должна еще больше говорить рядовым европейцам, что помощь нашим Вооруженным силам — это безопасность Европы и Польши в частности.

Тарас Загородний, политический эксперт, считает, что вторжение российских дронов на территорию Польши — это не прихоть Путина, а требование Китая. Ведь Пекин в обмен на помощь требует от Москвы продемонстрировать, что РФ раз и навсегда поссорилась с Западом.

Китай, в свою очередь, показывает миру, что США – ненадежный союзник, неспособный поддерживать НАТО. Затем Китай будет рассказывать азиатским странам, ориентирующимся на Вашингтон, что Америка никого защищать не будет. Это продолжение того, что Пекин продемонстрировал на военном параде на прошлой неделе.

Сейчас Китай везде, где только возможно, хочет навсегда поссорить Россию с Западом.

— То есть Китай делает то, что с самим Китаем сделали в 1969 году, когда американцы требовали от Китая раз и навсегда поссориться с Советским Союзом. Тогда в марте произошел пограничный конфликт на спорном острове Даманский. Китай показал, что раз и навсегда поссорился с Советским Союзом. Тогда отношения с Китаем действительно охладели, — рассказал Тарас Загородний.

Эксперт напомнил, что ранее неоднократно в странах НАТО звучали опасения по поводу Сувальского коридора, что по нему могут пройти российские танки.

Ночная атака на Польшу показала, что достаточно запускать Шахеды и смотреть на реакцию Евросоюза и США.

По словам Тараса Загороднего, Польша всегда строила свою политику как страна, очень близкая к Соединенным Штатам. Армия Польши выстраивается как некое продолжение американской армии.

— А вообще здесь вопрос в том, готова ли Европа принять для себя решение, что России просто не должно существовать как государства, — говорит политический эксперт.

Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что этой атакой на Польшу Россия показала себя вассалом Востока — гопником, который пытается нарваться на драку.

— Это постоянная проблема перерезания подводных кабелей в Балтийском море, постоянные попытки привлечь мигрантов, чтобы прорвать белорусскую границу с Польшей. Россия продолжает расшатывать безопасность Европы, — говорит Анатолий Храпчинский.

Сейчас очень важно, покажет ли себя Европа объединенной для противодействия России или станет фрагментированной.

Народный депутат от Голоса, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко отметил, что Украина имеет важный опыт в сбивании Шахедов, которым могла бы поделиться с Польшей. Потому что наши военные охотятся на российские дроны с помощью пулеметов, дронов-перехватчиков и т.д. А то, чем поляки сбивали БПЛА, довольно дорого.

— Мы могли бы им помочь, либо выделить экипаж, либо поделиться технологиями, как обезопасить небо от российских Шахедов, — говорит Роман Костенко.

Он также уверен, что дроны не случайно залетели в Польшу. Это была целенаправленная атака на суверенное государство, а Путин будет только повышать градус эскалации.

Польский независимый военный аналитик, основатель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting Конрад Музыка напомнил, что в течение последних нескольких недель были единичные случаи захода российских дронов на территорию Польши.

По его мнению, есть два сценария, почему почти 20 дронов зафиксировали над Польшей этой ночью. Первый вариант и наиболее вероятный – это умышленная провокация России.

Второй сценарий – украинские средства РЭБ перехватили сигналы и дроны полетели в Польшу.

– Считаю этот сценарий маловероятным. Мы видели траекторию российских дронов, как они летели и сколько из них двигалось в сторону Польши. Это выглядит как запланированная операция России, – говорит Конрад Музыка в комментарии Forbes Ukraine.

По его мнению, таким образом россияне тестируют готовность сил НАТО в Польше или польской армии реагировать на подобные провокации.

Также россияне хотели проверить готовность политических органов НАТО к ответу и сколько времени на это может понадобиться.

Третий вариант – картографирование польских средств ПВО у границы.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что НАТО не считает вторжение дронов на территорию Польши атакой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.