Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією безпілотникам. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 10 вересня, коментуючи рух російських дронів у повітряному просторі Польщі.

Зеленський про дрони РФ у Польщі

– Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. Цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований, – вважає президент.

За його словами, росіяни залучили для заходу в польський повітряний простір Польщі територію України та Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, а з боку України війська РФ завели менш ніж половину від загальної кількості.

На думку Зеленського, це була прорахована російська активність. Українська сторона бачить, яка ситуація в підсумку та як складно було із цим впоратися.

Президент розповів, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів, вважає Зеленський.

Тільки спільні європейські сили можуть дати захист, переконаний глава держави. За його словами, Україна готова допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.

– На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують, – наголосив він.

За словами президента, росіяни фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть.

