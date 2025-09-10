Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил о растущей угрозе войны в Европе после атаки российских дронов на Польшу.

В своем Telegram-канале он назвал эту атаку частью более широкой российской агрессии против Запада.

ЦПД об угрозе от России для Европы

— Бои с мигрантами на границах Беларуси и Польши, кабельные диверсии от спецслужб РФ в Балтийском море, диверсии в Германии, дроны-шпионы над полигонами, сознательная атака шахедами Польши. Это все Россия, — перечислил Коваленко российские провокации.

По его словам, до сих пор серьезного ответа на это от Запада не было.

— Если и не будет — война в Балтии и Европе может произойти даже быстрее, чем через 4-6 лет, — предупредил руководитель ЦПД.

Коваленко отметил, что темпы наращивания ракет и дронов россиянами свидетельствуют о накоплении под континентальную войну.

Привлечение военных КНДР он назвал составляющей подготовки к войне в Европе.

Кроме того, заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о «подготовке плацдарма для нападения на РФ из Финляндии» оправдывают создание новых военных округов и строительство военной инфраструктуры у границы с Финляндией.

Также Коваленко отметил, что учения в Беларуси Запад-2025, запланированные на 12-16 сентября, — это отработка тактики нападения на Европу.

— Тестирование систем НАТО запущено, и по реакциям Россия будет корректировать планы потенциального нападения на Балтию, — заявил Коваленко.

Он положительно оценил признание угрозы канцлером Германии Фридрихом Мерцем и призвал к ускорению вступления Украины в ЕС как составляющей безопасности Европы.

Напомним, что оперативное командование ВС Польши под утро 10 сентября заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими ударными дронами во время массированной атаки на Украину.

Это привело к закрытию аэропортов в Жешуве, Люблине и Варшаве.

