Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про дедалі більшу загрозу війни в Європі після атаки російських дронів на Польщу.

У своєму Telegram-каналі він назвав цю атаку частиною ширшої російської агресії проти Заходу.

ЦПД про загрозу від Росії для Європи

— Бої з мігрантами на кордонах Білорусі та Польщі, кабельні диверсії від спецслужб РФ в Балтійському морі, диверсії в Німеччині, дрони-шпигуни над полігонами, свідома атака Шахедами Польщі. Це все Росія, – перелічив Коваленко російські провокації.

Зараз дивляться

За його словами, досі серйозної відповіді на це від Заходу не було.

— Якщо і не буде – війна в Балтії та Європі може статися навіть швидше, ніж за 4-6 років, – попередив керівник ЦПД.

Коваленко зазначив, що темпи нарощування ракет і дронів росіянами свідчать про накопичення під континентальну війну.

Залучення військових КНДР він назвав складовою підготовки до війни в Європі.

Крім того, заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про “підготовку плацдарму для нападу на РФ з Фінляндії” виправдовують створення нових воєнних округів та будівництво військової інфраструктури біля кордону з Фінляндією.

Також Коваленко зазначив, що навчання в Білорусі Захід-2025, заплановані на 12-16 вересня, – це відпрацювання тактик нападу на Європу.

— Тестування систем НАТО запущено, і від реакцій Росія коригуватиме плани потенційного нападу на Балтію, – заявив Коваленко.

Він позитивно оцінив визнання загрози канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та закликав до прискорення вступу України в ЄС як складової безпеки Європи.

Нагадаємо, що оперативне командування ЗС Польщі під ранок 10 вересня заявило про порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами під час масованої атаки на Україну.

Це призвело до закриття аеропортів у Жешуві, Любліні та у Варшаві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.