Заморожені активи Росії повинні приносити користь Україні: Зеленський про €6 млрд від ЄС
Необхідно знайти більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський про розмову з президентом Єврокомісії
– Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо €6 млрд на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України, – сказав він.
Водночас Урсула фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.
Вони обговорили підтримку українських дітей, зазначив Володимир Зеленський.
Президент Європейської комісії сказала, що допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Вони скоординували подальші кроки для повернення викрадених дітей.
– Поступово в цьому році ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму на 100%, – сказав президент України.
Згодом Зеленський додав, що Україна розраховує на інструмент SAFE – велику оборонну програму Євросоюзу.