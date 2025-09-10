Необхідно знайти більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський про розмову з президентом Єврокомісії

– Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо €6 млрд на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України, – сказав він.

Водночас Урсула фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

Зараз дивляться

Вони обговорили підтримку українських дітей, зазначив Володимир Зеленський.

Президент Європейської комісії сказала, що допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Вони скоординували подальші кроки для повернення викрадених дітей.

– Поступово в цьому році ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму на 100%, – сказав президент України.

Згодом Зеленський додав, що Україна розраховує на інструмент SAFE – велику оборонну програму Євросоюзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.