В четверг, 11 сентября, в Киев с визитом прибыл президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Визит Александра Стубба в Киев: что известно

Ермак рассказал, что в центре переговоров президента Финляндии с главой Украинского государства Владимиром Зеленским будут проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности.

– Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира. Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба, – сказал глава ОП.

Глава МИД Андрей Сибига также подтвердил, что речь будет идти о европейской безопасности и интеграции, трансатлантическом давлении на Россию и шагах к прочному миру.

Президент Владимир Зеленский добавил, что уже встретился со своим финским коллегой Стуббом.

Вместе они почтили память украинских защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину, у Стены памяти в Киеве.

Today, at the Wall of Remembrance in Kyiv, together with President of Finland @AlexStubb, we commemorated the Ukrainian defenders who gave their lives for Ukraine. With gratitude and respect, we honor the memory of every fallen warrior. Eternal and bright remembrance to all… pic.twitter.com/qccng4Q6a4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025

– Говорили предметно по многим направлениям. Уделили много внимания тому нападению, которое вчера россияне совершили против Польши. Все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через территории Украины и Беларуси был продуманным и точно не является случайностью, – подчеркнул президент.

Он добавил, что РФ имеет возможности продолжать и даже расширять свою агрессию. Зеленский призвал к решительным шагам не только со стороны Европы, но и к давлению, которое реально ограничит потенциал российской воинственности.

Украинский лидер отметил, что очень ценит участие Финляндии в коалиции укрытий, ведь это помогает не только на уровне государств, но и на уровне общин.

Он призвал активизировать работу именно таких коалиций, ведь это то, что помогает не только всей стране, но и общинам, каждому человеку.

