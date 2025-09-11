У четвер, 11 вересня, до Києва з візитом прибув президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Візит Александра Стубба до Києва: що відомо

Єрмак розповів, що у центрі перемовин президента Фінляндії з очільником Української держави Володимиром Зеленським будуть безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки.

Зараз дивляться

– Також говоритимемо про посилення тиску на РФ, санкції та важливість стійкого миру. Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александра Стубба, – сказав керівник ОП.

Очільник МЗС Андрій Сибіга також підтвердив, що йтиметься про європейську безпеку та інтеграцію, трансатлантичний тиск на Росію та кроки до міцного миру.

Президент Володимир Зеленський додав, що вже зустрівся зі своїм фінським колегою Стуббом.

Разом вони вшанували українських захисників та захисниць, які віддали свої життя заради України, біля Стіни пам’яті в Києві.

Today, at the Wall of Remembrance in Kyiv, together with President of Finland @AlexStubb, we commemorated the Ukrainian defenders who gave their lives for Ukraine. With gratitude and respect, we honor the memory of every fallen warrior. Eternal and bright remembrance to all… pic.twitter.com/qccng4Q6a4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.