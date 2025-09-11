Украина совместно с ЕС и США провела международную спецоперацию, благодаря которой удалось обезвредить хакерскую группировку, терроризировавшую ІТ-мир с 2018 года.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Терроризировали ІТ-мир на миллионы долларов: как ловили хакеров

Отмечается, что хакеры атаковали сети ведущих мировых компаний с помощью программ-вымогателей.

Офис президента уточнил, что одному из лидеров группы сообщено о подозрении заочно, его объявили в международный розыск, установив вознаграждение до $10 млн за информацию о его местонахождении.

Расследование установило, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США. Всего они зашифровали более 1000 серверов и нанесли ущерб на сумму более ₴3 млрд.

Досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группы завершили в августе 2024 года.

Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, а также – в создании вредоносных программ и вымогательстве.

Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

В результате расследования удалось выяснить полную структуру группировки – от разработчиков вредоносного ПО и специалистов по взлому корпоративных систем до лиц, занимавшихся легализацией незаконных доходов хакеров.

Также удалось выяснить, что для атак использовались такие программы-вымогатели, как LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma.

Офис Генпрокуратуры отмечает, что злоумышленники блокировали доступ к серверам и требовали выкуп в криптовалюте.

В рамках этого расследования несколько участников преступной группировки были арестованы в Украине.

Часть из них уже предстала перед судом.

Иностранец, который находился в международном розыске, был переправлен в США.

Источник : Офис генпрокурора

