Терроризировали мировые компании с 2018 года: Украина и ЕС поймали группу хакеров
Украина совместно с ЕС и США провела международную спецоперацию, благодаря которой удалось обезвредить хакерскую группировку, терроризировавшую ІТ-мир с 2018 года.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Терроризировали ІТ-мир на миллионы долларов: как ловили хакеров
Отмечается, что хакеры атаковали сети ведущих мировых компаний с помощью программ-вымогателей.
Офис президента уточнил, что одному из лидеров группы сообщено о подозрении заочно, его объявили в международный розыск, установив вознаграждение до $10 млн за информацию о его местонахождении.
Расследование установило, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США. Всего они зашифровали более 1000 серверов и нанесли ущерб на сумму более ₴3 млрд.
Досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группы завершили в августе 2024 года.
Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, а также – в создании вредоносных программ и вымогательстве.
Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
В результате расследования удалось выяснить полную структуру группировки – от разработчиков вредоносного ПО и специалистов по взлому корпоративных систем до лиц, занимавшихся легализацией незаконных доходов хакеров.
Также удалось выяснить, что для атак использовались такие программы-вымогатели, как LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma.
Офис Генпрокуратуры отмечает, что злоумышленники блокировали доступ к серверам и требовали выкуп в криптовалюте.
В рамках этого расследования несколько участников преступной группировки были арестованы в Украине.
Часть из них уже предстала перед судом.
Иностранец, который находился в международном розыске, был переправлен в США.