В Непале, где с 8 сентября проходят митинги против тамошних властей, министры страны, пытаясь спастись от разгневанной толпы, хватаются за тросы вертолета.

В Непале министры эвакуируются, хватаясь за тросы вертолета

Для эвакуации чиновников в безопасное место из охваченного протестами Непала были задействованы армейские вертолеты. В социальных сетях широко разошлось видео, на котором спасательная корзина с министрами на фоне клубов дыма пролетает над отелем в Катманду.

На кадрах из охваченного беспорядками Непала видно, как министры правительства и их семьи держатся за тросы армейского вертолета, когда их эвакуируют от разъяренной толпы.

Люди кричали, когда вертолет продолжал улетать.

После того как на улицах Непала начались ожесточенные протесты, в интернете появилось несколько видеороликов. На одном из них видно, как протестующие преследуют министра финансов Бишну Пауделя по улице и пинают его ногами.

Они протестуют против решения властей заблокировать большинство социальных сетей, в частности Facebook, Instagram X, YouTube, WhatsApp и WeChat.

Фото: скрин с видео

