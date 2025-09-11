Польские F-35 сбивали российские дроны ракетами по €400 тыс. — Bild
Пилоты F-35 при сбивании российских дронов в воздушном пространстве Польши использовали дорогостоящие ракеты по €400 тыс. за единицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Эксперты об использовании ракет по €400 тыс. для сбивания российских БПЛА
Эксперты издания отмечают, что современные самолеты F-35 в борьбе против дешевых беспилотников не имеют смысла.
Пилоты истребителей атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более €400 тыс.
При этом российские дроны стоят всего несколько тысяч евро.
Такая диспропорция в стоимости оружия создает значительные расходы для обороны НАТО. Сбивание одного дешевого дрона обходится в сотни раз дороже, чем его производство.
— В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям, — отметил высокопоставленный офицер НАТО.
Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши, которые заходили через Украину и Беларусь.
Польская ПВО смогла сбить только четыре из них.