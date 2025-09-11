Пилоты F-35 при сбивании российских дронов в воздушном пространстве Польши использовали дорогостоящие ракеты по €400 тыс. за единицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Эксперты об использовании ракет по €400 тыс. для сбивания российских БПЛА

Эксперты издания отмечают, что современные самолеты F-35 в борьбе против дешевых беспилотников не имеют смысла.

Сейчас смотрят

Пилоты истребителей атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более €400 тыс.

При этом российские дроны стоят всего несколько тысяч евро.

Такая диспропорция в стоимости оружия создает значительные расходы для обороны НАТО. Сбивание одного дешевого дрона обходится в сотни раз дороже, чем его производство.

— В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям, — отметил высокопоставленный офицер НАТО.

Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши, которые заходили через Украину и Беларусь.

Польская ПВО смогла сбить только четыре из них.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.