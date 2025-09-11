У четвер, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський порівняв атаку російських дронів на повітряний простір Польщі із ситуацією, яка склалася в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Про це очільник Української держави повідомив на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

Чому атака дронів РФ схожа на Крим

Президент наголосив, що схожість є хоч і не фізичною, але психологічною.

– На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, – пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз просто не потрібні зелені чоловічки, які заходять на чужу територію, цю роль цілком можуть виконати російські дрони.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня до двох десятків БпЛА Росії порушили повітряний простір Польщі. Відомо, що з усіх запущених безпілотників вдалось збити всього чотири.

Раніше Зеленський повідомив, що не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО.

