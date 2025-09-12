В Киев приехал глава МИД Польши Радослав Сикорский: что известно о цели визита
Вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский начал официальный визит в Украину.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети X.
Польского министра уже встретили в Киеве.
Визит Радослава Сикорского: что известно
Польского дипломата встретили на киевском железнодорожном вокзале, где его приветствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Вместе с польским министром в Киев прибыла американская журналистка Энн Эпплбаум.
— Добро пожаловать в Киев, Радек! Я рад встретить Сикорского и Энн Эпплбаум на киевском вокзале этим утром. На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы стоим вместе. Мы проведем содержательные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также давлении на Москву, — написал Сибига в соцсети Х.
Визит проходит на фоне обострения ситуации после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники пересекли воздушную границу с Польшей.
Премьер Дональд Туск подтвердил, что польские военные зафиксировали 19 вторжений в воздушное пространство страны, четыре дрона удалось сбить.
Фото: МИД Польши