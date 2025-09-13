Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу с неофициальным визитом.

Об этом стало известно из публикации местных Telegram-каналов.

Борис Джонсон прибыл в Одессу: что известно

Борис Джонсон прогулялся по улицам города и даже встретил рассвет с местными жителями на одном из одесских пляжей.

Стоит отметить, что официально о визите бывшего британского премьера не сообщалось.

Также неизвестно, как долго он пробудет в Одессе и какие города планирует посетить после.

Во время визита экс-премьер Великобритании общался с одесситами, а сопровождал его британский меценат и бизнесмен лорд Майкл Эшкрофт.

Your solidarity means a lot to Odesa and to all Ukrainians — thank you @BorisJohnson and @LordAshcroft for standing with us. pic.twitter.com/CX5pY9LOsU — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 13, 2025



Напомним, что Борис Джонсон — один из западных политиков, который с первого дня полномасштабного вторжения заявил о поддержке Украины.

Во время его пребывания на посту премьер-министра Великобритании страна оказывала значительную военную и финансовую помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

