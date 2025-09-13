Экс-премьер Британии Борис Джонсон находится в Одессе с необъявленным визитом
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу с неофициальным визитом.
Об этом стало известно из публикации местных Telegram-каналов.
Борис Джонсон прибыл в Одессу: что известно
Борис Джонсон прогулялся по улицам города и даже встретил рассвет с местными жителями на одном из одесских пляжей.
Стоит отметить, что официально о визите бывшего британского премьера не сообщалось.
Также неизвестно, как долго он пробудет в Одессе и какие города планирует посетить после.
Во время визита экс-премьер Великобритании общался с одесситами, а сопровождал его британский меценат и бизнесмен лорд Майкл Эшкрофт.
Your solidarity means a lot to Odesa and to all Ukrainians — thank you @BorisJohnson and @LordAshcroft for standing with us. pic.twitter.com/CX5pY9LOsU
— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 13, 2025
Напомним, что Борис Джонсон — один из западных политиков, который с первого дня полномасштабного вторжения заявил о поддержке Украины.
Во время его пребывания на посту премьер-министра Великобритании страна оказывала значительную военную и финансовую помощь Украине в противостоянии российской агрессии.