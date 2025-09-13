Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Одеси з неофіційним візитом.

Про це стало відомо з публікації місцевих Telegram-каналів.

Борис Джонсон прибув до Одеси: що відомо

Борис Джонсон прогулявся вулицями міста та навіть зустрів світанок із місцевими жителями на одному з одеських пляжів.

Варто зазначити, що офіційно про візит колишнього британського прем’єра не повідомлялося.

Також невідомо, як довго він пробуде в Одесі та які міста планує відвідати після.

Під час візиту експрем’єр Британії спілкувався з одеситами, а супроводжував його британський меценат і бізнесмен лорд Майкл Ешкрофт.

Нагадаємо, що Борис Джонсон – один із західних політиків, який з першого дня повномасштабного вторгнення заявив про підтримку України.

Під час його перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії країна надавала значну військову та фінансову допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

