Подозреваемые в жестоком изнасиловании несовершеннолетней на Хмельнитчине задержаны, они взяты под стражу.

Изнасилование в Хмельницкой области: подозреваемые задержаны

В ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе Хмельницкой области мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки, жестоко изнасиловав ее.

Они были задержаны 12 сентября. После сообщения о подозрении, прокуратурой в суд подано ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

— Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, старший в группе прокуроров в данном уголовном производстве, в суде доказал обоснованность поданного ходатайства. По результатам судебного разбирательства, подозреваемым назначено содержание под стражей без права внесения залога, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В отношении двух мужчин было открыто уголовное производство по факту изнасилования несовершеннолетней, совершенного группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство дела.

