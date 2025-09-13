Підозрюваних у жорстокому зґвалтуванні неповнолітньої на Хмельниччині затримано, їх взято під варту.

Зґвалтування на Хмельниччині: підозрюваних затримано

У ніч із 11 на 12 вересня в Шепетівському районі Хмельницької області чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтувавши її.

Їх було затримано 12 вересня. Після повідомлення про підозру прокуратурою до суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

– Керівник Хмельницької обласної прокуратури, який є старшим у групі прокурорів в даному кримінальному провадженні, у суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Було відкрито кримінальне провадження щодо двох чоловіків за фактом зґвалтування неповнолітньої особи, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво справи.

