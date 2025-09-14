Великобритания совместно с Соединенными Штатами договорились о подписании “революционного” технологического соглашения.

Об этом говорится в заявлении Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании, сообщает Bloomberg.

“Революционное” соглашение США и Великобритании: о чем идет речь

Отмечается, что британское министерство не предоставило подробностей о планируемом соглашении, однако известно, что подписание планируется во время визита в Великобританию президента США Дональда Трампа на следующей неделе.

Ожидается, что это соглашение даст толчок бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики.

– Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, изменят нашу жизнь, – считает министр технологий Великобритании Лиз Кендалл, которую назначили на эту должность 5 сентября.

Она добавила, что это включает новые способы лечения заболеваний, а также улучшение государственных услуг.

Напомним, Дональд Трамп должен вылететь в Великобританию со вторым государственным визитом, который, как ожидается, продлится три дня.

Его будет сопровождать делегация американских руководителей, в состав которой войдут руководители Nvidia Corp. и OpenAI.

Источники, знакомые с вопросом, рассказали изданию, что планируют поддержать инвестиции в центры обработки данных в Великобритании на миллиарды долларов во время своего визита.

Между тем CoreWeave Inc., американский поставщик облачных вычислений, который в этом году стал публичным, также намерен объявить об инвестициях в Великобритании.

А BlackRock Inc. планирует инвестировать до 500 млн фунтов стерлингов (678 млн долларов) в британский рынок центров обработки данных, о чем компания заявила, готовя своего главного исполнительного директора Ларри Финка присоединиться к Трампу во время его государственного визита.

США и Великобритания уже тесно сотрудничают в ряде технологий, включая искусственный интеллект, полупроводники, телекоммуникации и квантовые вычисления.

