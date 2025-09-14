Велика Британія спільно зі Сполученими Штатами домовилися про підписання “революційної” технологічної угоди.

Про це йдеться в заяві Міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії, повідомляє Bloomberg.

“Революційна” угода США та Британії: про що йдеться

Зазначається, що британське міністерство не надало подробиць щодо запланованої угоди, однак відомо, що підписання планується під час візиту до Британії президента США Дональда Трампа наступного тижня.

Очікується, що ця угода надасть поштовх бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

– Передові технології, такі як штучний інтелект та квантові обчислення, змінять наше життя, – вважає міністр технологій Великої Британії Ліз Кендалл, яку призначили на цю посаду 5 вересня.

Вона додала, що це охоплює нові способи лікування захворювань, а також покращення державних послуг.

Нагадаємо, Дональд Трамп має вилетіти до Великої Британії у вівторок із другим державним візитом, який, як очікується, триватиме три дні.

Його супроводжуватиме делегація американських керівників, до складу якої увійдуть керівники Nvidia Corp. та OpenAI.

Джерела, обізнані з питанням, розповіли виданню, що планують підтримати інвестиції у центри обробки даних у Великій Британії на мільярди доларів під час свого візиту.

Тим часом CoreWeave Inc., американський постачальник хмарних обчислень, який цього року став публічним, також має намір оголосити про інвестиції у Британії.

А BlackRock Inc. планує інвестувати до 500 млн фунтів стерлінгів (678 мільйонів доларів) у британський ринок центрів обробки даних, про що компанія заявила, готуючи свого головного виконавчого директора Ларрі Фінка долучитися до Трампа під час його державного візиту.

США та Велика Британія вже тісно співпрацюють у низці технологій, як-от штучний інтелект, напівпровідники, телекомунікації та квантові обчислення.

