До кінця вересня російська пропаганда продовжить інформаційні атаки на ініціативи щодо міжнародних гарантій безпеки для України, дискредитацію 19-го пакету санкцій ЄС та намагатиметься підірвати єдність США та Євросоюзу.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО спрогнозували, які теми використовуватиме кремлівська пропаганда проти України та її союзників в другій половині вересня.

Дискредитація гарантій безпеки для України

– Продовжиться нав’язування думки про “фіктивність” будь-яких безпекових зобов’язань Заходу перед Києвом. Зокрема, очікується тиражування заяв, що без участі самої Росії будь-які домовленості щодо гарантій – “порожній звук”, – кажуть в ЦПД.

Зараз дивляться

Також пропагандисти і далі намагатимуться підірвати довіру до формату Коаліції охочих, а також виправдати ультиматуми РФ нібито турботою про реальну безпеку.

Зокрема, будь-які затримки чи труднощі в реалізації двосторонніх безпекових домовленостей подаватимуться як доказ небажання Заходу реально захищати Україну.

Дискредитація 19-го пакету санкцій ЄС та координації з США

Наразі триває підготовка до запровадження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ, який узгоджується у тісній координації зі США, тому в ЦПД прогнозують спрямування російської пропаганди на дискредитацію як самого документа, так і єдності ЄС та Штатів у цьому питанні.

– Пропагандисти Кремля посилено поширюватимуть наратив про “втому Європи від санкцій” та стверджуватимуть, ніби серед союзників наростають розбіжності. Особливо акцентуватимуть увагу на чутливих аспектах 19-го пакету, наприклад, можливому включенню до нього нових російських банків чи обмежень проти компаній третіх країн (Китаю, Індії тощо) за обхід санкцій, – мовиться у прогнозі.

Так Москва прагне посіяти сумніви серед європейської громадськості щодо доцільності посилення санкційного тиску й похитнути рішучість західних еліт у запровадженні нового пакету.

Завершення навчань Захід-2025 та нагнітання на кордонах

Після завершення активної фази спільних російсько-білоруських навчань Захід-2025 російська пропаганда продовжить експлуатувати тему цих маневрів для інформаційного тиску.

– Кремль подасть результати навчань як “успішну демонстрацію сили” Союзної держави, стверджуючи, що війська відпрацювали умовні удари по Україні та оборону від сил НАТО, – кажуть в Центрі.

Крім того, пропагандисти розганятимуть тему про нібито підготовку НАТО до війни проти Росії та ймовірність нового наступу на Україну з території Білорусі, щоб виправдатися перед власним населенням.

– Ця інформаційна операція покликана підтримувати напруження у прикордонних регіонах України та тиснути на Захід, демонструючи буцімто постійну готовність РФ до ескалації, – вважають в ЦПД.

Кампанія після вбивства Чарлі Кірка

Тему вбивства американського політичного активіста Чарлі Кірка Кремль може використати для формування наративу про нібито “український слід” у цьому злочині і подати як “помсту українців”, адже він неодноразово виступав із критикою на адресу Києва та засуджував підтримку України з боку США.

– У підсумку ця кампанія матиме кілька цілей: посіяти сумніви в американському суспільстві щодо України, посилити внутрішній політичний розкол у США, представити Київ як “небезпечного” і “ненадійного” партнера, а також закріпити за Росією образ “жертви світової змови”, – йдеться у прогнозі.

Маніпуляції під час Генасамблеї ООН і Дня миру

У Центрі прогнозують, що Кремль використає трибуну ООН, щоб звинуватити Захід у “небажанні миру”.

– Особливий акцент пропаганда зробить 21 вересня, у Міжнародний день миру: російські рупори просуватимуть тезу, нібито тільки Москва прагне миру, а Київ і його союзники “продовжують розпалювати конфлікт”, – кажуть в ЦПД.

Ці кроки спрямовані на те, щоб перекласти відповідальність за продовження війни на Україну та її партнерів і схилити міжнародну спільноту до тиску на Київ щодо переговорів.

Маніпуляції довкола так званих виборів “губернатора” у Севастополі

Псевдовибори “губернатора” в окупованому Севастополі (12-14 вересня) РФ використає для демонстрації нібито “нормального функціонування” демократичних процесів на окупованих територіях та підтримки місцевим населенням “російської влади”.

Особливий акцент робитиметься на впровадженні електронного голосування як “прозорого” механізму.

Ця подія також використовуватиметься для подальшого закріплення наративу про “возз’єднання” Криму з РФ.

Інформкампанія навколо парламентських виборів у Чехії та Молдові

Активізація російської дезінформаційної кампанії очікується також навколо парламентських виборів у Чехії (3-4 жовтня) та Молдові (28 вересня), “спрямованої на дискредитацію проєвропейських сил і посилення політичної нестабільності”.

– У Молдові Кремль зосередиться на просуванні наративу про “захоплення держави західними силами” та підтримці проросійських кандидатів через дезінформаційну мережу Матрьошка. Російська пропаганда намагатиметься створити враження про нібито “фальсифікацію майбутніх результатів голосування” та втручання ззовні, що слугуватиме інформаційним підґрунтям для подальшої дестабілізації, – вважають у Центрі.

А в Чехії можливе посилення антиукраїнської пропаганди через проросійські медіаплатформи, які поширюватимуть фейки про корупцію в Україні, неефективність західної допомоги та дискредитацію української влади.

Основна мета — погіршити ставлення чеського суспільства до України та послабити підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі

Ймовірна активізація російської інформаційної кампанії, спрямованої на подальше розпалювання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві, через масове тиражування фейків і маніпуляцій, зокрема: звинувачень українських біженців у злочинності та екстремізмі, страшилок про “українські диверсії” на території Польщі з метою втягування у війну, а також наклепів щодо “надмірних соціальних виплат” для українців, що нібито лягають тягарем на польський бюджет.

– Ця комплексна кампанія покликана посіяти недовіру між українцями та поляками, підірвати суспільну підтримку України в Польщі та ускладнити співпрацю двох країн, що є важливою для протидії російській агресії в регіоні, – підсумували в ЦПД.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.