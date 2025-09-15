Россия в течение ночи 15 сентября обстреливала прифронтовые регионы Украины. Больше всего досталось Запорожской области.

А президент США Дональд Трамп снова заговорил о возможном саммите с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, признавшись, что сделать это будет нелегко.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 15 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Запорожском районе

Ночью 15 сентября РФ атаковала Запорожский район, зафиксированы многочисленные разрушения частных домов и пожары.

В одной из общин отсутствует электроснабжение, однако, предварительно, обошлось без пострадавших.

По данным представителей местных властей, враг нанес по Запорожскому району не менее четырех ударов.

Трамп снова заговорил о встрече с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News не исключил, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоится, но организовать ее будет нелегко из-за большой ненависти между ними.

— Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Они ненавидят друг друга. Думаю, все же придется говорить мне. Мы так или иначе уладим этот вопрос… Поэтому мне придется вмешаться, — сказал он журналистам перед посадкой на борт самолета Air Force 1.

В то же время он сомневается в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой, поэтому пока не знает, в каком именно формате они состоятся.

— Переговоры будут. Однако, вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить, — добавил Трамп.

Польша призвала союзников рассмотреть перехват дронов РФ над Украиной

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны призвал союзников рассмотреть перехват российских дронов и ракет над Украиной .

По его словам, над этим стоит подумать, поскольку технически НАТО и ЕС способны это сделать, однако это не решение, которое Польша может принять самостоятельно.

Сикорский также предложил скоординированные действия против теневого флота РФ в Балтийском море.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.