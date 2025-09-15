Валентина Летяк, редактор ленты
Карта боевых действий на 15 сентября 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Такие данные 15 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 15 сентября 2025
Потери РФ на 15 сентября 2025
- личного состава – около 1 095 520 (+910) человек;
- танков – 11 184;
- боевых бронированных машин – 23 269 (+2);
- артиллерийских систем – 32 784 (+35);
- РСЗО – 1 488 (+1);
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 698 (+84);
- специальной техники – 3 965 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
