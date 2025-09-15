За минувшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Такие данные 15 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 15 сентября 2025

Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025
Карта бойових дій на 15 вересня 2025

Потери РФ на 15 сентября 2025

  • личного состава – около 1 095 520 (+910) человек;
  • танков – 11 184;
  • боевых бронированных машин – 23 269 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 784 (+35);
  • РСЗО – 1 488 (+1);
  • средств ПВО – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 698 (+84);
  • специальной техники – 3 965 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеГенеральный штаб УкраиныВСУКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.