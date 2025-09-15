15 вересня у Львові можливі значні дощі та грози. Синоптики попередили про грозу та оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Але це лише початок, адже далі вересень принесе ще більше погодних коливань.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода у Львові у вересні та коли очікувати перших похолодань.

Прогноз погоди у Львові у вересні: яким буде початок тижня

За повідомленнями Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 15 вересня вдень очікується температура повітря близько +18°C, а вночі +12°C. Прогнозуються опади у вигляді дощу та мінлива хмарність.

16 вересня температура значно підвищиться і сягне +23°C вдень, тоді як вночі залишиться на рівні +12°C. Погода буде дощовою з проясненнями.

17 вересня температура повітря знизиться до +19°C вдень і залишиться +12°C вночі. Як і в попередні дні, очікується дощ та хмарна погода.

Якою буде погода у Львові у вересні

Синоптикиня Львівського регіонального центру з гідрометеорології Олександра Тузяк розповіла, що вересень традиційно вважається перехідним місяцем між літом і осінню. Він характеризується мінливістю, адже після теплих днів настають прохолодні та дощові періоди, а потім знову повертається тепло.

За останнє десятиліття вересень в Україні здебільшого був теплим, і цьогорічна погода також обіцяє бути приємною, з температурним режимом, наближеним до літнього. Найспекотніший вересень за останні роки зафіксували у 2024 році, коли середня температура становила +17,2°C, тоді як найхолоднішим став вересень 2022 року з показником +12,3°C

Загалом у цей період завжди спостерігалися коливання від спеки до заморозків. Наприклад, у 1977 році 28 вересня температура на Львівщині знижувалася до -3°C, тоді як у 2015 році 1 вересня термометри показували +34,5°C тепла. Поточний вересень за своїми особливостями можна порівняти з 2015, 2018, 2019 і 2021 роками.

Коли починається сезон дощів у Львові

Поки що рано говорити про сезон дощів, адже погода вирізнятиметься мінливим характером. Тож найближчим часом, за словами Тузяк, попри періоди сонячної погоди, з початку тижня варто очікувати короткочасні грозові дощі та незначне зниження температури, що триватиме приблизно до 19 вересня.

Але після 19 вересня очікується прихід теплої повітряної маси, яка принесе майже літні температури в межах +20+23°C. Такий режим триматиметься до 23 вересня, а вже наприкінці місяця погода стане більш осінньою. Загалом у найближчі дні ночі залишатимуться теплими, з температурами від +12 до +17°C, а після 15 вересня +9+14°C. Вдень очікується +20+25°C, які далі знизяться до +17+22°C.

Погода у Львові у вересні 2025: коли бабине літо

Окремо експертка зупинилася на явищі бабиного літа. Хоча у метеорології такого терміну офіційно немає, у народній традиції під цим визначенням мають на увазі період теплих днів після прохолодного відрізку. Зазвичай він триває від кількох днів до тижня. Усе залежить від того, як переміщуються теплі й холодні повітряні маси та наскільки довго вони затримуються в регіоні. Цьогоріч бабине літо очікується орієнтовно з 20 по 23 вересня.

Що ж до метеорологічної осені, то вона настає тоді, коли середньодобова температура кілька днів поспіль тримається на рівні +15°C або нижче. Наразі таких умов ще немає, тому прогнозувати її початок зарано. Найімовірніше, справжня осіння погода встановиться в останні дні вересня. Це співпаде і з астрономічною осінню, яка розпочнеться 22 вересня.

