Внутренне перемещенные лица, которые до полномасштабного вторжения проживали на временно оккупированных территориях, получат новую возможность – государственную помощь на покупку собственного жилья. Соответствующее постановление приняло правительство, расширив действие программы єВідновлення, подготовленной Министерством развития общин и территорий.

Факти ICTV узнавали, для кого предназначены жилищные ваучеры и как их получить.

Жилищные ваучеры для ВПЛ в 2025 году: что известно

Размер помощи составит до 2 млн грн на одного человека или семью. Средства будут предоставляться в форме жилищных ваучеров – электронных документов, которые будут храниться в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Сейчас смотрят

Ваучер можно использовать для:

приобретения квартиры или дома, а также инвестирования в их строительство;

оплаты первого взноса или погашения ипотечного кредита.

Ранее ВПЛ, чье жилье осталось на ТОТ, не имели доступа к компенсационным программам из-за невозможности провести обследование разрушенных или оставленных объектов. Теперь государство предлагает альтернативный механизм поддержки, который позволяет купить новое жилье в более безопасных регионах Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что правительство запускает новый механизм жилищных ваучеров для ВПЛ, который поможет тысячам украинцев, потерявших свои дома на оккупированных территориях, приобрести собственное жилье. Это не только о квадратных метрах, это о возвращении ощущения дома, стабильности и безопасности.

По его словам, уже есть договоренности с международными партнерами на сумму 180 млн долларов. Это первые 3 700 семей, которые получат помощь. Он подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы каждая пострадавшая от войны украинская семья имела доступ к государственной поддержке.

Жилищные ваучеры для ВПЛ: кто может получить

На начальном этапе программа будет действовать для:

ВПЛ со статусом участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

Жилищные ваучеры для переселенцев не смогут получить те, кто уже имеет другое жилье на подконтрольной территории (кроме зон боевых действий), кто получал компенсацию или жилье от государства ранее, а также лица под санкциями или с судимостью.

Далее программу планируют расширять.

Жилищные ваучеры для ВПЛ: как получить

Начало действия через 2 месяца после официальной публикации постановления. Подать заявку можно будет через приложение Дія, а впоследствии — в ЦНАПах или у нотариусов.

Проверка заявлений будет осуществляться автоматически через государственные реестры, а срок рассмотрения не более 30 дней.

Решения будут принимать комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях.

Финансирование программы планируется за счет государственного бюджета, международной помощи, грантов, кредитов от партнеров, а в будущем — и за счет возможных репараций от РФ.

Источник : Правительственный портал

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.