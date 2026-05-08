З 1 травня в Україні стартував новий етап програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій — бронювання коштів за житловими ваучерами.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, уряд уже передбачив 6,6 млрд грн на реалізацію цієї ініціативи. За ці кошти планують забезпечити житлом близько 3,3 тисячі родин, які втратили свої домівки через окупацію.

Водночас він наголосив, що потреба в житловій підтримці значно більша. Тому держава продовжує працювати над залученням додаткового фінансування та розширенням програми, щоб якнайбільше українців змогли отримати можливість придбати власне житло.

Факти ICTV дізнавалися, для кого призначені житлові ваучери та як їх отримати.

Житлові ваучери для ВПО у 2026: що відомо

Розмір допомоги становить до 2 млн грн на одну особу або сім’ю. Кошти надаються у формі житлових ваучерів – електронних документів, що зберігатимуться у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Ваучер можна використати для:

придбання квартири чи будинку, а також інвестування у їх будівництво;

сплати першого внеску або погашення іпотечного кредиту.

Раніше ВПО, чиє житло залишилося на ТОТ, не мали доступу до компенсаційних програм через неможливість провести обстеження зруйнованих чи залишених об’єктів. Тепер держава пропонує альтернативний механізм підтримки, який дозволяє купити нову оселю у безпечніших регіонах України.

Олексій Кулеба розповів, що уже є домовленості з міжнародними партнерами. Він наголосив, що уряд працює над тим, щоб кожна постраждала від війни українська сім’я мала доступ до державної підтримки.

Житлові ваучери для ВПО: хто може отримати

На початковому етапі програма діятиме для:

ВПО зі статусом учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Житлові ваучери для переселенців не зможуть отримати ті, хто вже має інше житло на підконтрольній території (крім зон бойових дій), хто отримував компенсацію чи житло від держави раніше, а також особи під санкціями або з судимістю.

Далі програму планують розширювати.

Житлові ваучери для ВПО: як отримати

Подати заявку можна через застосунок Дія. Після подання заявки на резервування коштів система автоматично ставить її в електронну чергу, без ручного втручання. Позиція заявника залежить виключно від часу реєстрації: чим раніше подано звернення, тим вище місце у черзі на отримання фінансування.

Далі відбувається автоматична перевірка наявності коштів у системі оператора програми. Якщо фінансування доступне, заявки підтверджуються послідовно — у порядку надходження, поки вистачає бюджетного ресурсу. Тобто швидкість отримання ваучера напряму залежить від наявного фінансування.

Заявки, які не отримали коштів через їхню відсутність, не скасовуються. Вони залишаються в системі та продовжують очікувати наступного етапу фінансування або повернення невикористаних сум від інших учасників програми.

Якщо ж отримувач протягом 60 днів не скористався заброньованими коштами, резерв анулюється автоматично. Вивільнені гроші повертаються до загального фонду програми й надалі розподіляються між наступними заявниками.

При цьому повторна участь у програмі залишається можливою, однак місце в черзі формується заново — вже відповідно до нової дати та часу подання заявки.

Джерело : Правительственный портал

