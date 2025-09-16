Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 16 сентября 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Такие данные по состоянию на 22:00 15 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
