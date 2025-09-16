Представители оккупационных властей в Крыму заявляют о “рекордной явке” на псевдовыборах в Севастополе. Однако на самом деле, по информации движения сопротивления на ТОТ Желтая лента, люди массово бойкотировали голосование, а избирательные участки были почти пустыми.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Как прошли фейковые выборы в оккупированном Севастополе

В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что на участок пришли почти 67% избирателей, а сам он “победил” с более чем 81% голосов.

Сейчас смотрят

— Поэтому очевидно, что заоблачные цифры поддержки кремлевского гауляйтера Развожаева просто нарисованы. Даже за счет россиян, которые переселились в Крым во время оккупации, Кремль не может обеспечить реальную поддержку своих ставленников, — говорят в ЦПД.

И отмечают, что РФ пытается создать иллюзию “демократических процессов” в Крыму, однако так называемые выборы не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, а их проведение — очередная попытка легализовать оккупацию Крыма.

— Реальность же совсем другая: репрессии, изоляция и тотальный контроль над населением, — подытожили в Центре.

На днях СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 14 сентября осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК во время так называемого онлайн-голосования на незаконных выборах, которые РФ проводила, в частности, и на временно оккупированных территориях Украины.

Фото: ЦПД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.