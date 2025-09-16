Представники окупаційної влади у Криму заявляють про “рекордну явку” на псевдовиборах у Севастополі. Проте насправді, за інформацією руху спротиву на ТОТ Жовта стрічка, люди масово бойкотували голосування, а виборчі дільниці були майже порожні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як пройшли фейкові вибори в окупованому Севастополі

Зокрема, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що на дільниці прийшли майже 67% виборців, а сам він “переміг” із понад 81% голосів.

– Тож очевидно, що захмарні цифри підтримки кремлівського гауляйтера Развожаєва просто намальовані. Навіть за рахунок росіян, які переселилися у Крим під час окупації, Кремль не може забезпечити реальну підтримку своїх ставлеників, – кажуть у ЦПД.

І зауважують, що РФ намагається створити ілюзію “демократичних процесів” у Криму, проте так звані вибори не визнаються ні Україною, ні міжнародною спільнотою, а їхнє проведення — чергова спроба легалізувати окупацію Криму.

– Реальність же зовсім інша: репресії, ізоляція та тотальний контроль над населенням, – підсумували в Центрі.

Днями ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 14 вересня здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК під час так званого онлайн-голосування на незаконних виборах, які РФ проводила, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: ЦПД

