Прожиточный минимум в Украине является ключевой социальной величиной, от которой зависят различные государственные выплаты, в частности пенсии, стипендии и социальные пособия.

Факты ICTV узнавали, каков прожиточный минимум в 2025 году и повысятся ли социальные выплаты.

Какой прожиточный минимум в 2025 году

Согласно государственному бюджету на 2025 год, размер прожиточного минимума в Украине не изменился по сравнению с 2024 годом.

Правительство Украины установило следующие размеры прожиточного минимума на 2025 год на одного человека:

Для основных категорий населения — 2 920 грн.

Для детей до 6 лет — 2 563 грн.

Для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Для трудоспособных лиц (общий показатель) — 3 028 грн.

Для лиц, которые утратили трудоспособность — 2 361 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность (для расчета доплат в зонах радиоактивного загрязнения) — 1 600 грн.

Минимальная заработная плата в Украине на 2025 год:

Месячная ставка — 8 000 грн.

Почасовая ставка — 48 грн.

Почему не повысили прожиточный минимум 2025 года

Народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что повышение прожиточного минимума до реального уровня является сложной задачей из-за его тесной связи с другими социальными выплатами. Изменение социальных стандартов возможно лишь при условии устойчивого экономического роста.

Отдельное внимание депутат уделила минимальной заработной плате, которая является одним из ключевых элементов бюджета. Она отметила, что даже небольшое повышение минималки на 100 грн потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 5,3 млрд грн. А увеличение на 1 000 грн, то есть до 9 000 грн, приведет к значительному увеличению бюджетных расходов — более 50 млрд грн.

Существует несколько причин, почему правительство решило не повышать прожиточный минимум в 2025 году:

Война, инфляция и другие экономические вызовы ограничивают возможности государственного бюджета.

Сейчас приоритетом является финансирование обороны и других критически важных секторов.

Соответственно, пенсии, социальные пособия и другие выплаты, которые рассчитываются от прожиточного минимума, останутся на прежнем уровне.

Повысят ли прожиточный минимум в 2026 году

В проекте государственного бюджета на 2026 год Кабинет министров Украины предусмотрел повышение прожиточного минимума, которое будет происходить с учетом прогнозируемого уровня инфляции. В документе №14000 указано, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 3 209 гривен.

По прогнозам правительства, инфляция по сравнению с декабрем предыдущего года составит 9,9%. Для сравнения, последнее повышение прожиточного минимума произошло 1 января 2024 года, и сейчас он равен 2 920 гривен.

Таким образом, в 2026 году прожиточный минимум вырастет примерно на 9,9%, что соответствует ожидаемому уровню инфляции.

