Прожитковий мінімум в Україні є ключовою соціальною величиною, від якої залежать різні державні виплати, зокрема пенсії, стипендії та соціальні допомоги.

Факти ICTV дізнавалися, який прожитковий мінімум у 2025 році та чи підвищаться соціальні виплати.

Який прожитковий мінімум у 2025 році

Згідно з державним бюджетом на 2025 рік, розмір прожиткового мінімуму в Україні не змінився у порівнянні з 2024 роком.

Зараз в Україні такі розміри прожиткового мінімуму на 2025 рік на одну особу:

Для основних категорій населення – 2 920 грн.

Для дітей до 6 років – 2 563 грн.

Для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн.

Для працездатних осіб (загальний показник) – 3 028 грн.

Для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Для осіб, які втратили працездатність (для розрахунку доплат у зонах радіоактивного забруднення) – 1 600 грн.

Мінімальна заробітна плата в Україні на 2025 рік:

Місячна ставка – 8 000 грн.

Погодинна ставка – 48 грн.

Чому не підвищили прожитковий мінімум 2025

Народна депутатка Роксолана Підласа зазначила, що підвищення прожиткового мінімуму до реального рівня є складним завданням через його тісний зв’язок з іншими соціальними виплатами. Зміна соціальних стандартів можлива лише за умови стійкого економічного зростання.

Окрему увагу депутатка приділила мінімальній заробітній платі, яка є одним із ключових елементів бюджету. Вона зауважила, що навіть невелике підвищення мінімалки на 100 грн потребуватиме додаткових бюджетних витрат у розмірі 5,3 млрд грн. А збільшення на 1 000 грн, тобто до 9 000 грн, призведе до значного збільшення бюджетних витрат – понад 50 млрд грн.

Існує кілька причин, чому уряд вирішив не підвищувати прожитковий мінімум у 2025 році:

Війна, інфляція та інші економічні виклики обмежують можливості державного бюджету.

Наразі пріоритетом є фінансування оборони та інших критично важливих секторів.

Відповідно, пенсії, соціальні допомоги та інші виплати, які розраховуються від прожиткового мінімуму, залишаться на попередньому рівні.

Чи підвищать прожитковий мінімум у 2026 році

У проєкті державного бюджету на 2026 рік Кабінет міністрів України передбачив підвищення прожиткового мінімуму, що відбуватиметься з урахуванням прогнозованого рівня інфляції. У документі №14000 зазначено, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу на місяць становитиме 3 209 гривень.

За прогнозами уряду, інфляція у порівнянні з груднем попереднього року складе 9,9%. Для порівняння, останнє підвищення прожиткового мінімуму відбулося 1 січня 2024 року, і нині він дорівнює 2 920 гривень.

Таким чином, у 2026 році прожитковий мінімум зросте приблизно на 9,9%, що відповідає очікуваному рівню інфляції.

