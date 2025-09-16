Совет Европейского Союза принял рекомендации о постепенном завершении временной защиты для украинских переселенцев с последующим возвращением и реинтеграцией в Украину или переходом на другие законные статусы.

Соответствующее решение принято в Брюсселе 16 сентября, сообщает Совет ЕС.

Как отмечается в заявлении, Совет ЕС согласовал общие рамки для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда будут надлежащие условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто на них имеет право.

С помощью этой рекомендации Европейский Союз готовится к координации действий на случай, когда в Украине создадутся условия, позволяющие осуществить поэтапную отмену статуса временной защиты.

Рекомендация включает меры по информированию перемещенных лиц и механизмы координации, мониторинга, обмена данными между государствами-членами ЕС и Украиной.

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад заявил, что обстрелы России по Украине продолжаются, а поддержка Европейского Союза остается непоколебимой. Однако важно подготовиться к возвращению домой украинцев, которые помогут в восстановлении, считает он.

По его словам, скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты будет происходить постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию в общины.

Согласно рекомендации, государства-члены призывают предоставлять перемещенным украинцам национальные разрешения на проживание на основании трудоустройства, обучения, образования или семейных обстоятельств, если они соответствуют установленным критериям.

Людям с временной защитой следует предоставить возможность подавать заявки на получение статусов по законодательству ЕС, например, для высококвалифицированной работы. В совете объясняют, что невозможно одновременно иметь статус по законодательству ЕС и пользоваться временной защитой.

Страны ЕС должны создать ограниченные по времени программы добровольного возвращения, согласовав их условия с украинскими властями и другими государствами-членами, а права временной защиты распространить на лиц, участвующих в таких программах.

ЕС рекомендует странам-членам информировать украинских переселенцев о возможностях получить другой правовой статус, влиянии этого на их права и льготы, а также о программах поддержки возвращения на родину.

Руководящая рекомендация для стран Европейского Союза вступит в силу после ее принятия.

