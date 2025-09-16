Служба безпеки України з 16 до 18 вересня проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові, до яких також будуть залучені інші силові структури.

Безпекові заходи СБУ у Львові 16-18 вересня

– Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова. Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, – пояснили в СБУ.

Під час цих заходів, які відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста.

Зараз дивляться

Проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

В СБУ також попередили, що у разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Крім того, силовики оглядатимуть території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

Тому просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги.

Відповідно, треба мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.