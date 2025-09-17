Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 17 сентября 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Такие данные 17 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 17 сентября 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
