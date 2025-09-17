За минулу добу на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

Такі дані 17 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 17 вересня 2025

Ситуація в Україні на 17 вересня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку за добу зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку відбито сім атак окупантів у напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак противника поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбито дві ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався атакувати.

Втрати РФ на 17 вересня 2025

особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб;

танків – 11 189 (+5);

бойових броньованих машин – 23 277 (+3);

артилерійських систем – 32 846 (+36);

РСЗВ – 1 490;

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60 079 (+360);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 878 (+108);

спеціальної техніки – 3 965.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

