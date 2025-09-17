БТР Patria 6×6 для підтримки України: що відомо

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що Латвія продовжуватиме підтримувати Україну, яка бореться за свою незалежність і робитиме це стільки, скільки буде потрібно.

– Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України у боротьбі проти агресора. Крім того, це можливість розвинути оборонну промисловість Латвії, перевіривши на міцність і боєздатність бронетранспортери, вироблені в Латвії, в реальних бойових умовах, – сказав міністр.

Загалом Латвія поставить Україні 42 одиниці бронетехніки та іншого обладнання на суму близько 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що бронетранспортер Patria 6×6 — це сучасна багатоцільова бойова машина, розроблена фінською компанією. БТР призначений для перевезення особового складу та виконання бойових завдань на фронті.

Броня відповідає стандартам STANAG 4569 та захищає екіпаж від обстрілів зі стрілецької зброї, уламків артилерійських боєприпасів і підривів на мінах.